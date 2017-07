Le Solex a brillé sur le plateau de Diesse

La 12e Course de Vélo- solex du plateau de Diesse a battu son record de participation samedi, avec 31 équipes alignées pour six heures de course. Soleil de plomb, bourrasques, grêle et pluie: rien n’a dégommé l’esprit Solex. Ni non plus So-Häx-Lex, la seule équipe 100% féminine. Un reportage à lire sans les freins dans notre édition du jour.