Le Swiss Labyrinthe en forme olympique

Le Swiss Labyrinthe de Delémont accueille à nouveau les curieux depuis samedi, et ce j usqu’au 17 septembre. Cette huitième édition est dédiée à la thématique du sport, et comprend quatre parcours, ludiques et didactiques, de difficultés variables. Un espace de jeux et petites activités sportives, encadrés par deux animateurs, complète l’offre en marge du labyrinthe. Découverte dans notre édition de mercredi.