Le taux d'aide sociale grimpe dans le Jura

Avec une nouvelle progression de 0,2 point entre 2015 et 2016, le taux d’aide sociale dans le Jura se montait à 3% à la fin 2016, alors que la moyenne nationale se situe à 3,3%. La Confédération a publié ces chiffres hier, de même, et pour la première fois, les taux d’aide sociale pour les personnes issues de l’asile et les réfugiés. Analyse et commentaires à lire dans notre édition du jour.