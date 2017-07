Le temps ne s'arrête plus en été pour les horlogers

Rythmant depuis des décennies l’année horlogère et plus largement l’année civile, les vacances horlogères semblent en passe de disparaître. Même si la Convention patronale de l’industrie horlogère fixe toujours une période de fermeture estivale, les principaux acteurs de la branche n’ont plus recours aux vacances horlogères. Le Swatch Group ne les applique plus de manière générale, Tag Heuer vient de les abandonner, comme d’autres. Tour d'horizon.