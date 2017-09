Le terroir n'est pas décisif dans le choix d'une destination

Oui, les produits du terroir participent à l’attractivité d’une région touristique, mais non, ils ne figurent pas parmi les premiers éléments déterminants du choix d’une destination. Une c onférence internationale, qui s'est tenue vendredi en ouverture de la 7e édition du Concours suisse des produits du terroir à Courtemelon, a décortiqué les imbrications entre tourisme et produits phares d'une région. À lire dans notre édition de samedi.