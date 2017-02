Le tunnel du Weissenstein sera assaini

La lumière apparaît enfin au bout du tunnel du Weissenstein et plus globalement de la ligne ferroviaire Moutier-Soleure, menacée de fermeture par l’Office fédéral des transports (OFT). Après deux ans et demi d’incertitudes et d’études mais aussi de mobilisation politique et populaire en faveur du maintien de la ligne, l’OFT a mis fin au suspense mardi en donnant son feu vert à l’assainissement du tunnel pour un montant de 85 millions de francs, ouvrant la voie à l’exploitation du tronçon pour les 25 prochaines années. Développement dans Le Quotidien Jurassien de mercredi.