Léa Hutmacher s'est frottée à un sujet piquant pour son travail de maturité

Léa Hutmacher, du Bémont, a consacré son travail de maturité à la lutte contre les Cirses des champs, plus communément appelé chardons des champs. De nombreuses heures sur le terrain ont été nécessaires pour déterminer quels sont les meilleurs moyens de lutte. Un travail qu’elle voulait pratique et si possible utile à la collectivité. Explications à lire aujourd'hui.