L'économie ajoulote traîne la patte

L’économie semble toujours marquer le pas en Ajoie, selon le bilan dressé la semaine passée par la Société d’équipement de la région d’Ajoie et du Clos du Doubs (SEDRAC). Voilà un petit moment qu’industriels et grandes entreprises n’ont plus choisi le district pour leurs nouvelles constructions. La société reste confiante pour les années à venir et continue donc les tractations pour sa nouvelle zone d’activités à Courgenay et Alle. Analyse à lire dans Le Quotidien Jurassien.