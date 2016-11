Les abeilles passent en force au Parlement

Contre l’avis du Gouvernement et malgré l'opposition de députés agriculteurs, le Parlement a soutenu hier intégralement la motion proposée par Erica Hennequin (Verts et CS•POP) pour protéger les abeilles des pesticides et autres traitements insecticides nuisibles à leur existence. La motion, refusée à droite dans les rangs de l’UDC, du PLR et d’une partie du PDC, a été acceptée par 31 députés contre 24 et trois abstentions. Cinq apiculteurs présents, emmenés par Isabelle Chappatte, présidente de la Fédération d’apiculture du canton du Jura (FACJ) et Sonia Burri-Schmassmann, présidente de la Société romande d’apiculture, ont applaudi à l’issue du vote qui paraissait incertain vu les prises de position.