Les arguments pour sauver le barrage du Theusseret

L’association Sauvons le Theusseret, créée en juillet, refuse l’arasement du barrage du Theusseret. Le comité a présenté ses arguments et ses futures actions mardi. Les enjeux patrimoniaux, naturels, paysagers, touristiques et économiques ont été mis en avant. Pour les membres de l'association, le barrage du Theusseret est l'objet principal du débat, mais la question est plus vaste: "Faut-il supprimer toute trace humaine de la nature?" Arguments à lire dans notre édition de mercredi.