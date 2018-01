Les autonomistes ne ferment pas la porte

Le délai pour le dépôt des candidatures en vue des élections au Grand Conseil bernois du 25 mars 2018 échoyait ce lundi à midi. Sur l’ensemble du canton, pas moins de 2111 candidats (dont un peu plus d’un tiers de femmes) répartis sur 146 listes convoitent l’un des 160 sièges disponibles au parlement cantonal, des chiffres en hausse par rapport aux dernières élections de 2014. Dans le Jura bernois en revanche, ils sont moins nombreux qu’il y a 4 ans à se lancer dans la course. Le PBD et La Gauche ont notamment renoncé à participer à ces joutes électorales. Quant aux partis autonomistes, ils sont toujours bien présents. Analyse dans notre édition de mardi.