Les batraciens verront le Martinet et la Queue-de-Chat

Deux sites ajoulots d’importance nationale pour la reproduction des batraciens seront bientôt revitalisés. A l'étang du Martinet à Courtemautruy et à celui de la Queue-de-Chat à Bonfol, les digues seront révisées et des mares construites afin que reviennent des espèces communes et d’autres, plus rares. Le Quotidien Jurassien s'avance aujourd'hui à pas de loup dans la roselière.