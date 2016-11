Les bouchons, c’est la concrétisation du développement économique...

Le canton du Jura va vivre un événement historique le 5 décembre, avec l’inauguration du dernier tronçon de la Transjurane sur son territoire. Le chantier aura duré trente ans. Et si l’autoroute avait été achevée plus tôt, l’économie jurassienne n’aurait-elle pas progressé davantage? Le point avec Charles Juillard, président du Gouvernement, et David Eray, ministre de l’Environnement, dans l'édition de ce lundi 28 novembre.