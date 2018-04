Les boulangers, pâtissiers et confiseurs jurassiens font de la résistance

Les artisans boulangers, pâtissiers et confiseurs jurassiens résistent plutôt bien dans une conjoncture difficile et concurrentielle. Malgré un nombre d’enseignes en chute libre depuis l’arrivée des stations-services, six nouveaux membres ont rejoint l’année dernière l’association jurassienne des artisans boulangers-pâtissiers-confiseurs (AJABPC). Les artisans ne se font cependant pas d’illusions. «Nous n’allons pas vers le beau», avance Pascal Dominé, président. Un sujet à lire aujourd'hui dans Le Quotidien Jurassien.