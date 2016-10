Les bovins ont retrouvé leurs étables

La désalpe du Boéchet s’est déroulée samedi dans une ambiance festive et traditionnelle. Plus de 130 bovins ont rejoint leurs étables, suivant un cortège composé d’anciens tracteurs, d’animaux de basse-cour ainsi que de 45 enfants, entre autres. Le public a répondu présent, malgré le froid du week-end. Entre 3500 et 4000 personnes ont participé à la fête.