Les bulles de biogaz poussent comme des champignons dans le district

Les unités de méthanisation agricole, ces installations de biogaz, s’installent dans la région. Après Porrentruy, Bure ou Chevenez, plusieurs exploitants ont déposé des projets le mois dernier. Ces futures installations transformeront les déchets agricoles et ménagers en chaleur et en électricité, à consommer et redistribuer. Le point dans Le Quotidien Jurassien de lundi.