Les citoyens du district de Porrentruy choisiront entre un seul ou deux champs de glace

Le bulletin de vote que les citoyens du district de Porrentruy glisseront dans leur urne communale distinguera deux questions liées au projet de rénovation de la patinoire. La première portera sur l’acceptation ou non d’un projet de rénovation de l’actuelle surface de glace, pour un montant de 20,3 millions de francs. La seconde question posée aux votants portera sur le second champ de glace pour 7,5 millions de francs. Cela revient à dire que non seulement les citoyens voteront dans le secret de l’urne, simultanément dans tout le district, mais qu’ils pourront aussi choisir leur projet: un champ de glace, deux champs, ou pas de rénovation du tout. Le détail dans Le Quotidien Jurassien de samedi.