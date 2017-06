Les comptes sont toujours bons aux Bois

Les comptes 2016 de la commune des Bois ont bouclé sur un excédent de produits de plus de 911 000 fr. avant provision. Cet excellent résultat est une fois de plus lié principalement aux revenus du chapitre des impôts. En prévision des importants investissements que représentent l’Espace communal et les travaux du Syndicat de chemins Les Bois 2, une provision de 900 000 fr. a été constituée.