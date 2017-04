Les coupes dans les offices postaux du canton seront connues d’ici juin

La rencontre entre les représentants des communes et les dirigeants de La Poste mercredi soir n’a pas permis d’en savoir plus sur les intentions du Géant j aune dans le canton. Le plan de restructuration des offices postaux dans le canton sera connu d’ici le mois de juin, selon le directeur du réseau poste et vente de l’entreprise. Les maires ont fait part de critiques et de requêtes. Les représentants du Gouvernement ont demandé des compensations. À lire dans Le Quotidien Jurassien de vendredi.