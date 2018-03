Les délégués du MAJ mettent la priorité sur Moutier

Ce devait être l’assemblée de la refondation du Mouvement autonomiste jurassien. Seules les grandes lignes de l’avenir du mouvement ont été esquissées samedi à Bassecourt. Le moment n’est pas opportun, la priorité est donnée au rattachement de Moutier au canton du Jura, alors que les recours bloquent toujours le processus. Le ministre Charles Juillard a déclaré samedi que l’échéance du 1er janvier 2021 pour l’entrée de Moutier dans le canton du Jura «paraît de plus en plus improbable». Le MAJ met en garde le canton de Berne et la Confédération. Il y a un risque de résurgence d’un «conflit politique d’une gravité extrême». Explications à lire aujourd'hui dans Le Quotidien Jurassien.