Les deux-roues seront les rois du bitume

La mobilité douce sera à l’honneur, ce week-end, avec la neuvième édition du slowUP Jura Agglo’balade, qui déroulera ses fastes dimanche. Identique aux années précédentes, le parcours de 34 km sera ouvert officiellement à la place de la Gare de Delémont et traversera les villages de Courroux, Courcelon, Vicques, Courrendlin, Châtillon, Courtételle, Courfaivre, Bassecourt et Develier. Les organisateurs ont redoublé cette année d’efforts pour améliorer l a desserte en transports publics de Courfaivre et du val Terbi. À lire dans Le Quotidien Jurassien de mardi.