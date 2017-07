Les exigences augmentent, certaines lacunes deviennent criantes

Les exigences en lecture et écriture augmentent, tant dans le monde du travail que dans la vie privée. L’ordinateur et l’internet expliquent cette évolution. Et pour certains, un rattrapage devient nécessaire. Ce constat est fait du côté de la Fédération suisse Lire et Écrire et de sa section jurassienne. Cette dernière se trouve à l’orée d’importants changements, selon son animatrice Virginie Rochat. À lire dans Le Quotidien Jurassien de lundi.