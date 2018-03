Les Français plus précis que les Suisses pour mesurer les débits du Doubs

Les autorités fédérales helvétiques n'avaient rien vu venir des cruzes du Doubs du 5 et du 23 janvier. En cause, un appareil de mesure de la station hydrométrique d'Ocourt souffrant de problèmes d'étalonnage. Il s'avère que les mesures les plus fiables sont celles de ls station française de Glère, en aval d'Ocourt. A tel point que l’Organisation catastrophe Jura s’est basée sur le site français Vigicrue pour planifier ses interventions. Explications à découvrir dans notre édition du jour.