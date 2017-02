Les frontaliers au chevet des homes

L’Observatoire suisse de la santé tire la sonnette d’alarme. Il faudra trouver 28 000 personnes supplémentaires d’ici 2025 pour soigner les personnes âgés dans les homes du pays. Les établissements médico-sociaux (EMS) sont les plus concernés par cette pénurie: les jeunes ne se bousculent en effet pas aux portes de la gériatrie. Dans les résidences pour personnes âgées du district de Delémont, la situation est également jugée précoccupante, mais on réussit à contourner l’écueil en recourant aux frontaliers et en misant sur la formation. Le point dans Le Quotidien Jurassien de mercredi.