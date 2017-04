Les Hirondelles du Portugal chantent et dansent la vie de leur pays depuis 20 ans

Depuis 20 ans, Les Hirondelles du Portugal font largement partager leur amour pour les chants, l es danses et la culture de leur pays. Fondé en 1997 à Delémont par trois familles passionnées, ce groupe a rapidement été très demandé au-delà des frontières jurassiennes et fêtera donc samedi son bel anniversaire en pleine forme. «C’est dans les gênes!» déclare Alzira Da Cunha, membre fondatrice, pour expliquer l’attachement à leurs racines de la quarantaine de chanteurs, danseurs et musiciens de la formation. Présentation dans notre édition de mardi.