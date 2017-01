Sélectionner la notation Donner 1/5 Donner 2/5 Donner 3/5 Donner 4/5 Donner 5/5 Aucun vote pour l'instant.

Les impôts à payer chaque mois et non plus neuf fois l’an dans le Jura

Dimitri de Graaff | jeu, 12/01/2017 - 22:00

Mensualisation des impôts, remboursement direct de l’impôt anticipé, changements dans les déductions, modifications 2016 et 2017: le canton du Jura a présenté jeudi les nouveautés du régime fiscal jurassien. Les quelque 45 000 contribuables que compte le canton pourront remplir leur déclaration en connaissance de cause, déclaration qui arrivera d’ici la fin du mois. Retrouvez les modifications, détaillées point par point, dans notre édition de vendredi.