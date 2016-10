Les missions économiques profitent aux entrepreneurs régionaux

Chaque année, depuis 13 ans maintenant, la Promotion économique jurassienne organise une mission économique à l’étranger. La semaine dernière, 21 entrepreneurs jurassiens se sont rendus en Indonésie, en Malaisie et à Singapour. Ils étaient notamment accompagnés du ministre de l’économie et de la santé Jacques Gerber et du délégué à la Promotion économique Jean-Claude Lachat.