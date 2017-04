Les mondes glacés des patineurs

Le Club de patinage artistique de Delémont a présenté ce week-end son traditionnel gala. Baptisé Monde imaginaire et fantastique, l e spectacle a rassemblé plus de 1000 personnes. Avec environ 150 patineurs, des invités de marque, des solistes talentueux et son équipe de patinage synchronisé, le plus grand club jurassien a ébloui le public. À lire dans Le Quotidien Jurassien de lundi.