Les musulmans souhaiteraient qu’un carré leur soit réservé dans un cimetière

On compte environ 1400 Jurassiens de confession musulmane dans le canton. Si les vieilles générations souhaitent habituellement être enterrées sur leurs terres natales, la situation pourrait changer avec les jeunes qui ont plus d’attaches que leurs aînés avec leur pays d’adoption. Pour répondre à un besoin actuel et qui gagnera en importance avec le temps, une doléance: disposer d’un carré musulman dans la région. À lire dans notre édition de lundi.