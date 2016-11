Les papillons du Jura ont leur bible

Le naturaliste Jean-Claude Gerber, de Court, livre un remarquable ouvrage baptisé Papillons du Jura. Au fil des 358 pages, l’auteur dessine, photographie, peint et dépeint 152 espèces de lépidoptères diurnes rencontrés dans la chaîne jurassienne. Ce volume, à valeur scientifique, artistique et didactique, à vocation de vulgarisation et de préservation, se laisse avaler comme du nectar.