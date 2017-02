Les passagers jurassiens toujours plus nombreux à s’envoler de Bâle

Quelque 46 000 voyageurs jurassiens ont transité par l’EuroAirport en 2015, selon les derniers chiffres détaillés disponibles, soit 19% de plus que 5 ans auparavant. En croissance continue depuis le début des années 2000, l’aéroport binational multiplie les projets de développement et de renouvellement de ses infrastructures. Ce qui n’est pas sans concerner les Jurassiens qui utilisent toujours plus l’aéroport mais qui voient aussi 7 à 10% des vols passer au-dessus de leur tête - bien qu’à altitude élevée. Le point dans notre édition de mercredi.