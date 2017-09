Les patrons jurassiens se tirent sans mal du séisme mexicain

Une délégation de la Promotion économique jurassienne, menée par le ministre Jacques Gerber et forte de 19 entrepreneurs, se trouvait au Mexique lors du séisme de mardi. Les Jurassiens sont sains et saufs, mais le puissant tremblement de terre a laissé dans son sillage au moins 217 morts, selon le dernier bilan. De plus, la Protection civile redoute le pire alors que plusieurs dizaines d’enfants étaient toujours bloqués sous les décombres d’une école de Mexico. Le Quotidien Jurassien revient sur les événements et publie le témoignage de Lionel Socchi, de Courfaivre, qui était sur place avec la dàélégation jurassienne.