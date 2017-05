«Les personnes qui choisissent le canton du Jura ne le regrettent jamais»

Le 1er juillet 1996, Vellerat décidait de rejoindre le Jura au terme d’un long et âpre combat. Après 21 ans passés dans leur nouveau canton, les habitants du petit village tirent un excellent bilan d’avoir fait ce choix et encouragent la population de Moutier à les suivre dans leur sillage. La proximité avec l’administration jurassienne et la facilité de contact avec les personnes qui y travaillent sont les grands changements positifs depuis qu’ils se trouvent de ce côté-ci de la frontière. Retrouvez leurs arguments dans notre édition de samedi.