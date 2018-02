Au Conseil de ville de Delémont, ce ne sont pas forcément les grandes formations politiques qui sont les plus actives. Alors qu’il constituait l e plus petit groupe, l’UDC a été, l’an passé, l e deuxième parti à être le plus actif avec 29 onterventions, derrière le PS, qui en a comptabilisé 32. CS-POP/Verts suit avec 22, devant le PDC (20), le PLR (19) et le groupe PCSI et ses 3 interventions . Analyse dans notre édition de samedi.