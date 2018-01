Les pompiers delémontains nourrissent la flamme de l'histoire

Un petit musée qui conte la grande histoire des pompiers du chef-lieu jurassien se dérobe aux regards, au sous-sol du hangar du Centre de renfort d’incendie et de secours de Delémont (CRISD). On peut y découvrir quelque 80 objets ayant accompagné à travers les âges les hommes du feu de la capitale. Tout ce matériel est révélateur des nombreuses mutations vécues par la fonction, qui s’est adaptée au cours du temps aux évolutions mécaniques, puis électroniques. Le Quotidien Jurassien vous emmène en visite dans son édition du jour.