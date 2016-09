Les Prévôtois paieraient moins d’impôts dans le canton du Jura

Deux rapports d’experts ont été rendus publics hier par les parties qui les avaient commandés, soit la commune de Moutier et les deux cantons de Berne et du Jura. Le changement de canton serait une bonne affaire pour le porte-monnaie de la plupart des Prévôtois et profiterait aux entreprises: l’analyse montre que les impôts baisseraient pour la plupart d’entre eux. La péréquation financière fédérale changerait de manière importante, avec une perte de 29,4 millions pour le canton de Berne et un gain de 26 millions pour le canton du Jura. Explications, analyse, réactions. A lire dans l'édition de ce jeudi 15 septembre.