Les richesses de la réserve naturelle de Clairbief ouvertes au public

Les curieux et amoureux de la nature se sont délectés samedi du soleil et des visites guidées de la plus ancienne réserve de Pro Natura Jura, celle de Clairbief. Dans le cadre de ses 10 ans, cette dernière a présenté ses réalisations. A lire dans l'édition de ce mardi.