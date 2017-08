«Les tensions passées sont retombées»

La Haute école pédagogique (HEP) BEJUNE s’est remise de l’époque «tourmentée» vécue entre 2014 et 2016, selon les termes parus dans son rapport bisannuel 2014-2016. Maxime Zuber, recteur en fonction depuis une année, le confirme. Tout est en place pour mener les missions de la HEP à satisfaction et dans la transparence, dit-il. Étudiants et personnel se sont bien adaptés à leur nouveau lieu de formation de Delémont. Le Campus Strate J «constitue un lieu propice aux échanges», observe le recteur. Interview dans notre édition de mercredi.