Les têtes blondes sensibilisées à l'art brut

C’est par des «Ouah!» d’enthousiasme et de surprise que les enfants accueillent l’ouverture des 17 armoires constituant l’exposition «Au fond du Plac’Art» à voir dans les locaux de la médiathèque de la HEP-Bejune à Delémont. «Nous avons souhaité proposer une exposition interactive, suivie d’un atelier», explique Sophie Golay Gasser, responsable de la médiathèque et de l’exposition. Même si cette dernière a pour but de faire découvrir l’art brut aux 5 à 12 ans, la responsable a pu observer que les parents se prennent tout aussi rapidement au jeu. Reportage à découvrir dans notre édition du jour.