Les Toétché célèbrent trois décennies de musique, de costumes et d’amitiés

La clique des Toétché fêtera ses 30 ans du 3 au 6 novembre. Des sorties, des fêtes, des théâtres, des CDs ont ponctué son existence. Retour sur les aventures des musiciens noirmoniers avec Marcel Crevoisier, président fondateur, la famille Girard, Nicolas, Florence et leurs filles Julie et Manon, et Jacques Bassang, maire et musicien. À lire dans notre édition de samedi.