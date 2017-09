Lève-toi et cours

À la seule lumière des candélabres, plus de 670 personnes ont couru hier matin à Delémont à l’occasion de «Wake up and run» (lève-toi et cours). Record battu. Le concept est surprenant: se lever avant 5 h 30 pour parcourir 5 km dans toute la ville. Son succès l’est davantage encore. Le Quotidien Jurassien s'est levé d'un bon pied pour se glisser au coeur du peloton.