L'huile de faine est de retour

Luc Maillard, garde forestier retraité, a pressé de l’huile de faine. Fruits du hêtre,

les faines produisent une huile au goût rappelant la noix et la noisette qui ne rancit pas et se bonifie avec les années. Sans but commercial, mais par amour de la nature, Luc Maillard conte le processus qui l’a mené du hêtre à l’huile. Reportage.