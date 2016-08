Logement: les coopératives face à un nouvel avenir

Les sociétés coopératives d’habitation existent toujours. Dans le Jura, l’une d’elle vient d’inaugurer un nouvel immeuble. L’habitat coopératif rappelle l’époque où il s’agissait d’offrir des logements sociaux aux ouvriers mal payés. Aujourd’hui, on n’en est plus là. La philosophie demeure: offrir un logement de qualité à prix abordable à des locataires qui ont leur mot à dire. Et pour cela, il y a toujours un avenir. Une enquête à lire dans Le Quotidien Jurassien de jeudi.