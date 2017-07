L'organiste de la collégiale remercié

Christoph Maria Moosmann n’est plus l’organiste de la collégiale de Moutier. Le Conseil de paroisse a en effet décidé de se séparer du musicien suite à «une rupture de confiance». Après avoir fait état dans la presse de dissensions au sujet de l’agrandissement des orgues de la collégiale, Christoph Maria Moosmann paie aussi le prix de ses déclarations lors de la dernière assemblée de la paroisse réformée française. «Ce licenciement ne remet pas en cause le projet», selon la paroisse. Un avis que l’organiste, qui porte le projet d’agrandissement des orgues, ne partage pas. Explications et réactions à lire aujourd'hui.