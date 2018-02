L'UDC veut asseoir sa place de premier parti du Jura bernois

Grand vainqueur des dernières échéances électorales, l’UDC du Jura bernois entend bien maintenir, voire renforcer, sa position de première formation politique de la région lors des élections du 25 mars. Défense du monde rural et de l’économie, lutte contre les abus et consolidation du Jura bernois sont les priorités du parti. Le président Patrick Tobler et le chef de campagne Manfred Bühler l’affirment par ailleurs haut et fort: le parti mènera une politique «sans concession face au séparatisme et veillera à ce qu’il n’y ait plus jamais de Moutier bis». A lire dans Le Quotidien Jurassien de ce jour.