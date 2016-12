Lutte pour sauver une classe multi-degrés, voire obtenir l’ouverture d’une deuxième

«Nous avons un état d’esprit constructif. Après avoir bien montré les dents, nous souhaitons trouver une solution ensemble», assurent Claude Braun et Sophie Veya, d’Undervelier. Tous deux sont membres du groupe souhaitant promouvoir les classes multi-degrés dans le canton, et plus particulièrement à Soulce, où la classe de 1re à 3e est menacée de fermeture l’été prochain. Ils viennent d’écrire aux autorités pour demander que cette classe soit maintenue à titre expérimental jusqu’à l’entrée en vigueur de la motion d’Erica Hennequin, proposant la création de classes à multi-degrés pour éviter les fermetures de classes à un seul degré. Explications dans notre édition de samedi.