«Ma force de guérison est honnête!»

Guérisseur pour les uns, profiteur pour les autres, le Fribourgeois Denis Vipret était de passage mardi à Courroux. Pendant des consultations éclairs au tarif de 50 fr. par personne, l’homme a prodigué ses soins à plus d’une cinquantaine de Jurassiens, mais aussi à des personnes venant de beaucoup plus loin. Véritable star dans son domaine, le magnétiseur se méfie des médias pour éviter de faire parler de lui et se voir accuser de charlatanisme. Il a néanmoins accepté de nous rencontrer. À lire dans Le Quotidien Jurassien de jeudi.