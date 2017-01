Machines volées retrouvées au Portugal

De vastes investigations ont permis à la police cantonale bernoise de démanteler un trafic de machines et d’outils de chantier. Le matériel avait été dérobé dans le secteur Court-Loveresse, notamment sur l’A16, entre avril 2015 et août 2016. Il avait été ensuite revendu au Portugal, selon un communiqué publié hier. Deux hommes ont été mis en examen. Le montant du préjudice s’élève à plus de 250 000 fr. A lire dans l'édition de ce jeudi.