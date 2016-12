Main dans la main pour éliminer les obstacles

Infrastructures inadaptées, bâtiments inaccessibles, produits hors-de-portée. Le quotidien des personnes à mobilité réduite est souvent truffé d’obstacles. Dans l’idée d’améliorer la situation à Saint-Imier, la Fondation la Pimpinière, la division santé-social du Centre de formation Berne francophone (ceff) et la commune ont unis leurs forces pour identifier les problèmes et proposer des solutions. La balle est désormais dans le camp de la Municipalité et des privés, à qui il reviendra de faire en sorte que ce travail louable ne reste pas lettre-morte. Explications dans l'édition de ce samedi 17 décembre.