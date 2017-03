Mairies: Tours de piste, désistements et ambitions

Petit tour d’horizon des mairies du district, où les élus doivent décider d’ici septembre s’ils continuent ou renoncent à leur charge. Imposé à Courchavon et Boncourt, le renoncement des maires est volontaire à Fahy et Rocourt. Les élus de Beurnevésin, Cornol et Haute-Ajoie repartent, d’autres devraient le faire, beaucoup hésitent encore, y compris à Porrentruy. L'analyse complète dans l'édition de ce samedi 18 mars.